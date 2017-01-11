«Дженоа» арендовал у «Бенфики» Таарабта

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт продолжит карьеру в «Дженоа». Итальянский клуб объявил об аренде игрока до лета 2018 года. При этом часть зарплаты марокканца будут выплачивать «орлы». 27-летний игрок уже приступил к тренировкам с «Дженоа».

Хавбек уже имеет опыт выступлений в Серии А: в 2014 году игрок провел за «Милан» 16 игр, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.