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Иммобиле: «Цель-минимум „Лацио“ - пробиться в Лигу Европы»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Лацио, Иммобиле Чиро
Сегодня, 17:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле озвучил цели «бьянкочелести» на нынешний сезон:

«Я не стану говорить, что мы точно попадем в Лигу чемпионов по итогам сезона, но мы будем сражаться изо всех сил, чтобы достичь этого.

Сейчас мы идем на четвертом месте, постараемся улучшить свою позицию и не скатиться вниз. В Серии А есть команды, которые созданы для игры в Лиге чемпионов, поэтому знаем, что нам придется непросто.

Наша цель-минимум - пробиться в Лигу Европы, если сможем достичь большего - мы готовы сражаться.

Плотность команд в таблице высокая, нет клубов, которые бы заметно оторвались от других, даже „Ювентус“ обходит нас лишь на 8 очков».

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