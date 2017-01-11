Иммобиле: «Цель-минимум „Лацио“ - пробиться в Лигу Европы»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле озвучил цели «бьянкочелести» на нынешний сезон:

«Я не стану говорить, что мы точно попадем в Лигу чемпионов по итогам сезона, но мы будем сражаться изо всех сил, чтобы достичь этого.

Сейчас мы идем на четвертом месте, постараемся улучшить свою позицию и не скатиться вниз. В Серии А есть команды, которые созданы для игры в Лиге чемпионов, поэтому знаем, что нам придется непросто.

Наша цель-минимум - пробиться в Лигу Европы, если сможем достичь большего - мы готовы сражаться.

Плотность команд в таблице высокая, нет клубов, которые бы заметно оторвались от других, даже „Ювентус“ обходит нас лишь на 8 очков».