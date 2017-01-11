«Суонси» претендует на хавбека «Тоттенхэма» Кэрролла
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Суонси Сити, Кэрролл Том
Сегодня, 17:30 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Тоттенхэма» Том Кэрролл попал в сферу трансферных интересов «Суонси Сити».
Сообщается, что «лебеди» предпримут попытку приобрести 24-летнего хавбека, предложив за него «шпорам» 8 млн фунтов. Стоит отметить, что два года назад Кэрролл выступал за «Суонси» на правах аренды и хорошо зарекомендовал себя.
Добавим, что осенью футболист продлил контракт с лондонским клубом до 2019 года.
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