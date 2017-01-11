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Роналду и Модрич не сыграют с «Севильей»

Матч: СевильяСевилья-:-РеалРеал
Начало матча: Завтра, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Роналду Криштиану, Модрич Лука
Сегодня, 17:50 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Лука Модрич пропустят ответный матч 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи», который состоится 12 января.

После уверенной победы над андалусийцами в первом матче (3:0) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил предоставить отдых двум ключевым футболистам «Королевского клуба».

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