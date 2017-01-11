Роналду и Модрич не сыграют с «Севильей»
Сегодня, 17:50 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Лука Модрич пропустят ответный матч 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи», который состоится 12 января.
После уверенной победы над андалусийцами в первом матче (3:0) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил предоставить отдых двум ключевым футболистам «Королевского клуба».
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с севильей он становится лидером на букву п
Ты очередной глор Месси, которому НЕПРИЯТНО от осознания того, что твой кумир в очередной раз остался позади Криштиану.
Кстати, в сборной Португалии можно заметить точно такую же картину. Финальный матч с Францией как очередное тому подтверждение.
Какой интересный вывод от диванного аналитика.
В начале прошлого сезона барса с гномом в составе кое-как играла через пень-колоду. Потом гном получил травму, и пока гном отдыхал, Неймар с Суаресом всех выносили вперёд ногами.
Может гном только мешает нормальным игрокам барсы?
Под руководством Зидана Королевский Клуб сыграл 11 матчей без Роналду, при этом в 10 из них были добыты победы, и еще один поединок завершился ничьей. Таким образом, отсутствие португальца в составе не только не является для Мадрида критическим, но и позволяет им демонстрировать более свободный, разнообразный и при этом результативный футбол.
Не повезло Севилье)
Интересно, какую охинею они теперь придумают...?!
Удачи Реалу!