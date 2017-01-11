Роналду и Модрич не сыграют с «Севильей»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Лука Модрич пропустят ответный матч 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи», который состоится 12 января.

После уверенной победы над андалусийцами в первом матче (3:0) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил предоставить отдых двум ключевым футболистам «Королевского клуба».