«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Бенфики» Лысцова

Игорь Тимофеев - агент защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, рассказал об интересе «Зенита» к своему клиенту:

«„Зенит“ действительно заинтересован в приобретении Виталия. Пока мне сложно сказать, какова может быть сумма потенциального трансфера, все зависит от переговоров „Бенфики“ и российского клуба. В услугах Виталия заинтересован не только „Зенит“, но и другие клубы, которые мне бы не хотелось называть».

Добавим, что в нынешнем году 21-летний Лысцов выступает за португальскую «Тонделу» на правах аренды.