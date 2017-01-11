«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Бенфики» Лысцова
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бенфика, Тондела, Зенит, Лысцов Виталий
Сегодня, 18:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Игорь Тимофеев - агент защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, рассказал об интересе «Зенита» к своему клиенту:
«„Зенит“ действительно заинтересован в приобретении Виталия. Пока мне сложно сказать, какова может быть сумма потенциального трансфера, все зависит от переговоров „Бенфики“ и российского клуба. В услугах Виталия заинтересован не только „Зенит“, но и другие клубы, которые мне бы не хотелось называть».
Добавим, что в нынешнем году 21-летний Лысцов выступает за португальскую «Тонделу» на правах аренды.
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Бенфика это ведущий клуб чемпионата Португалии, чемпионат который будет посильнее российского, если бы в России было больше клубов уровня Зенита, ЦСКА, Краснодара, то наш чемпионат был бы круче, ну а так когда у нас играют разные спартачки, тульские арсеналы и томски, наш чемпионат значительно слебей...
p.s. теперь сравним цену состава АЕКа и спартачка.
спартачок 88.000.000 евро.
АЕК 10.000.000 евро.
Бенфика это ведущий клуб чемпионата Португалии, чемпионат который будет посильнее российского, если бы в России было больше клубов уровня Зенита, ЦСКА, Краснодара, то наш чемпионат был бы круче, ну а так когда у нас играют разные спартачки, тульские арсеналы и томски, наш чемпионат значительно слебей...
p.s. теперь сравним цену состава АЕКа и спартачка.
спартачок 88.000.000 евро.
АЕК 10.000.000 евро.
Кинут спартаку пару раз за шиворот - уже хорошо)
Привет,Гинер все по тихому делает,так что не удивлюсь,если на днях объявим о трансфере нападающего))
Типичный спартач.
Бенфика это ведущий клуб чемпионата Португалии, чемпионат который будет посильнее российского, если бы в России было больше клубов уровня Зенита, ЦСКА, Краснодара, то наш чемпионат был бы круче, ну а так когда у нас играют разные спартачки, тульские арсеналы и томски, наш чемпионат значительно слебей...
p.s. теперь сравним цену состава АЕКа и спартачка.
спартачок 88.000.000 евро.
АЕК 10.000.000 евро.
Вас выдрал клуб,чей бюджет в раза 2 меньше стоимости ПромЭса,куда вы то лезете говорить про ЕК?)