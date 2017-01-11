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«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Бенфики» Лысцова

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бенфика, Тондела, Зенит, Лысцов Виталий
Сегодня, 18:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Игорь Тимофеев - агент защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, рассказал об интересе «Зенита» к своему клиенту:

«„Зенит“ действительно заинтересован в приобретении Виталия. Пока мне сложно сказать, какова может быть сумма потенциального трансфера, все зависит от переговоров „Бенфики“ и российского клуба. В услугах Виталия заинтересован не только „Зенит“, но и другие клубы, которые мне бы не хотелось называть».

Добавим, что в нынешнем году 21-летний Лысцов выступает за португальскую «Тонделу» на правах аренды.

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