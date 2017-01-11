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Мюллер: «Хочу играть чаще, но на первом месте - интересы „Баварии“, а не моё эго»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Мюллер Томас
Сегодня, 18:41 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что хочет играть чаще, однако немец не ставит свои собственные интересы выше клубных:

«Последняя игра против „Лейпцига“ сложилась для меня не лучшим образом, ведь я не принимал в ней участия.

В том матче было много свободных зон, я бы получал удовольствие от такой игры, будь я на поле. Поэтому я и не улыбался, наблюдая за ходом встречи со скамейки запасных.

В будущем тоже будут ситуации, когда игрокам придется мириться с ролью запасных в важных матчах. Нужно правильно на это реагировать.

Командный дух очень важен, поэтому для каждого игрока на первом месте должны стоять интересы команды, а не собственное эго. В моем случае, как и в случаях с моими одноклубниками, все так и происходит».

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