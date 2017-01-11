Эль-Гази сменит «Аякс» на «Лацио»
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Лацио, Эль-Гази Анвар
Сегодня, 18:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Лацио» согласовал с «Аяком» переход вингера Анвара Эль-Гази.
Сообщается, что это будет аренда до конца сезона с последующим правом выкупа игрока за 9 млн евро.
Напомним, что в прошлом году 21-летний футболист был близок к переходу в «Милан», однако сам отказался от смены клубной прописки.
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