Эль-Гази сменит «Аякс» на «Лацио»

По информации итальянских СМИ, «Лацио» согласовал с «Аяком» переход вингера Анвара Эль-Гази.

Сообщается, что это будет аренда до конца сезона с последующим правом выкупа игрока за 9 млн евро.

Напомним, что в прошлом году 21-летний футболист был близок к переходу в «Милан», однако сам отказался от смены клубной прописки.