Макелеле вошёл в тренерский штаб «Суонси»

Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и ПСЖ Клод Макелеле вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Суонси Сити» Пола Клемента.

43-летний француз назначен ассистентом Клемента, с которым он ранее работал в «Челси» (в качестве игрока) и ПСЖ (в качестве тренера).

Контракт Макелеле с валлийским клубом рассчитан до окончания сезона.