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Макелеле вошёл в тренерский штаб «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Суонси Сити, Макелеле Клод
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и ПСЖ Клод Макелеле вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Суонси Сити» Пола Клемента.

43-летний француз назначен ассистентом Клемента, с которым он ранее работал в «Челси» (в качестве игрока)  и ПСЖ (в качестве тренера).

Контракт Макелеле с валлийским клубом рассчитан до окончания сезона.

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