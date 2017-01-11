Макелеле вошёл в тренерский штаб «Суонси»
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и ПСЖ Клод Макелеле вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Суонси Сити» Пола Клемента.
43-летний француз назначен ассистентом Клемента, с которым он ранее работал в «Челси» (в качестве игрока) и ПСЖ (в качестве тренера).
Контракт Макелеле с валлийским клубом рассчитан до окончания сезона.
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