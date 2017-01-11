Рейтинг@Mail.ru

«Атлетико» намерен приобрести Алексиса Санчеса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Атлетико М, Санчес Алексис
Сегодня, 19:42 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу трансферных интересов «Атлетико».

По слухам, 28-летний чилиец может стать заменой в мадридском клубе нападающему Антуану Гризманну, которого СМИ упорно сватают в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «матрасники» пытались заполучить Санчеса еще в 2014 году, но тогда футболист решил перебраться из «Барселоны» в «Арсенал».

Добавим, что форвард по-прежнему не может договориться с «канонирами» о продлении контракта.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:19
ответ пользователю Baisangur95reg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:51 Слухи Эль-Гази сменит «Аякс» на «Лацио» 1
18:13 Слухи «Рома» намерена выкупить контракт Щесны у «Арсенала» 1
17:40 Слухи «Реал» готов предложить «Ювентусу» 105 млн евро за Дибалу 43
17:30 Слухи «Суонси» претендует на хавбека «Тоттенхэма» Кэрролла 2
12:25 Слухи Зидану не нужен Обамеянг 19
11:59 Слухи «Рома» интересуется Моутиньо 3
11:49 Агент: «Вполне вероятно, что Эвра покинет „Ювентус“ в январе» 4
11:22 Слухи Пепе летом перейдет в китайский клуб 12
10:33 Слухи Фото Хамес Родригес отказался от щедрого предложения из Китая 38
09:13 Слухи Эллардайс намерен продать Бентеке 5
все материалы по этой теме
Турниры