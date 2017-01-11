«Атлетико» намерен приобрести Алексиса Санчеса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Атлетико М, Санчес Алексис
Сегодня, 19:42 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу трансферных интересов «Атлетико».
По слухам, 28-летний чилиец может стать заменой в мадридском клубе нападающему Антуану Гризманну, которого СМИ упорно сватают в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что «матрасники» пытались заполучить Санчеса еще в 2014 году, но тогда футболист решил перебраться из «Барселоны» в «Арсенал».
Добавим, что форвард по-прежнему не может договориться с «канонирами» о продлении контракта.
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