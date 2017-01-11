«Атлетико» намерен приобрести Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу трансферных интересов «Атлетико».

По слухам, 28-летний чилиец может стать заменой в мадридском клубе нападающему Антуану Гризманну, которого СМИ упорно сватают в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «матрасники» пытались заполучить Санчеса еще в 2014 году, но тогда футболист решил перебраться из «Барселоны» в «Арсенал».

Добавим, что форвард по-прежнему не может договориться с «канонирами» о продлении контракта.