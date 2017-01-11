Гальярдини перешёл из «Аталанты» в «Интер»

Пресс-служба «Интера» объявила о переходе в команду полузащитника «Аталанты» Роберто Гальярдини.

22-летний хавбек перебрался на «Джузеппе Меацца» на правах аренды до 2018 года, после чего «нерадзурри» будут обязаны выкупить контракт футболиста у «Аталанты».

Напомним, что на Гальярдини также претендовал «Ювентус».