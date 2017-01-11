Гальярдини перешёл из «Аталанты» в «Интер»
Сегодня, 19:51 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Интера» объявила о переходе в команду полузащитника «Аталанты» Роберто Гальярдини.
22-летний хавбек перебрался на «Джузеппе Меацца» на правах аренды до 2018 года, после чего «нерадзурри» будут обязаны выкупить контракт футболиста у «Аталанты».
Напомним, что на Гальярдини также претендовал «Ювентус».
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