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Гальярдини перешёл из «Аталанты» в «Интер»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Интер, Аталанта, Гальярдини Роберто
Сегодня, 19:51 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Интера» объявила о переходе в команду полузащитника «Аталанты» Роберто Гальярдини.

22-летний хавбек перебрался на «Джузеппе Меацца» на правах аренды до 2018 года, после чего «нерадзурри» будут обязаны выкупить контракт футболиста у «Аталанты».

Напомним, что на Гальярдини также претендовал «Ювентус».

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