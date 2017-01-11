Дзагоев: «Не сомневаюсь, что Васин и Витиньо – усиление для ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как он готовится ко второй половине сезона, а также прокомментировал возвращение из аренд защитника Виктора Васина и нападающего Витиньо:
«Как работается в первые дни сбора? Честно? Лично мне пока тяжко. Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям. Отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки.
Сколько лишних килограммов набрал за время отпуска? Пятерка „прилипла“. Если точнее – четыре-пять килограммов лишних. С 27-го декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.
Сколько времени нужно, чтобы обрести игровые кондиции? Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.
Васин и Витиньо? Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА».
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На видео показали как команда классно встретила Витиньо, Тошич подошел обнялся и Ганчаренко один на один поговорил с Витей, так он прям растрогался от такого приема))
Всем большой привет из Кампоамора! Через несколько часов сюда приедут армейцы, а уже в 17.00 по местному времени (на два часа отстает от московского) Виктор Ганчаренко начнет первое занятие в качестве главного тренера красно-синих. По сути, именно сегодня 39-летний специалист приступает к работе в ЦСКА. В добрый путь, Виктор Михайлович!
План сбора уже составлен, все расписано до мелочей. С завтрашнего дня у команды по две тренировки на полях, начало в 11 и 17 часов по Испании. Подробнее о программе занятий поговорим чуть позже. Как и о том, в каком составе армейцы будут здесь работать. Понимаю, что хочется узнать все поскорее, но какие-то вещи меняются, коррективы порой вносятся на ходу. Вы сами все поймете, когда команда соберется в Кампоаморе.
Я приехал сюда вчера днем. Было солнечно и плюс 15, сегодня пока облачно и плюс 12. Прошелся к полям, они как всегда в безупречном состоянии. Два поля здешнего комплекса по обыкновению в полном распоряжении ЦСКА. Есть еще третье, нижнее, где до 14 января занимается бельгийский «Локерен». Хотела эта команда сыграть с армейцами, но получила вежливый отказ. Не время сейчас для контрольных матчей, надо поработать над физикой. А вот потом, 21 и 22 января, у ЦСКА две игры на первом сборе. Обе состоятся здесь, в Кампоаморе
Набивая эти строки на ноутбуке, услышал: "О, гранде амигу!". Приехал Марио Фернандес. Вид усталый, даже от завтрака отказался. «Десять часов лета из Сан-Паулу, потом пересадка в Мадриде, еще час до Аликанте, и почти столько же оттуда до Кампоамора. Я спать!». Марио добавил, что Витиньо добирается до Испании другими рейсами. «Он летит из Рио-де-Жанейро, а я отправился в путь из Сан-Паулу».
В общем, сегодня все дороги для армейских футболистов ведут сюда, в Кампоамор. Первое занятие чемпионов России под руководством нового тренера – большое событие! До встречи!
Новый главный тренер Чемпиона России ЦСКА Виктор Ганчаренко наигрывает на сборах тактическую схему 3-5-2. В таком сочетании на поле во время двусторонки вышла одна из команд. Их соперники играют по схеме 4-2-3-1.
3-5-2: Чепчугов – В. Березуцкий, Игнашевич, Васин – Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Миланов – Ионов, Витинью.
И, кстати, ещё одна хорошая русская погсловица:
Вор громче всех кричит "Держи вора!!!" 😉
Удачных сборов команде)