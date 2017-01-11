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Дзагоев: «Не сомневаюсь, что Васин и Витиньо – усиление для ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Дзагоев Алан, Васин Виктор, Витиньо
Сегодня, 20:01 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как он готовится ко второй половине сезона, а также прокомментировал возвращение из аренд защитника Виктора Васина и нападающего Витиньо:

«Как работается в первые дни сбора? Честно? Лично мне пока тяжко. Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям. Отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки.

Сколько лишних килограммов набрал за время отпуска? Пятерка „прилипла“. Если точнее – четыре-пять килограммов лишних. С 27-го декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.

Сколько времени нужно, чтобы обрести игровые кондиции? Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

Васин и Витиньо? Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА».

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