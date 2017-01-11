Стадион «Маракана» был разграблен
Сегодня, 20:37 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Легендарный стадион «Маракана» подвергся атаке грабителей. Злоумышленники проникли на территорию стадиона, украли медную проводку, электронное оборудование и другие ценные предметы. Полиция занялась расследованием дела, а власти спорят о том, кто должен управлять ареной, которая была в центре внимания на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2016. После нее стадионом никто не занимался, и он стал приходить в упадок. Формально арена принадлежит штату Рио-де-Жанейро, который оказался в кризисе.
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