Стадион «Маракана» был разграблен

Легендарный стадион «Маракана» подвергся атаке грабителей. Злоумышленники проникли на территорию стадиона, украли медную проводку, электронное оборудование и другие ценные предметы. Полиция занялась расследованием дела, а власти спорят о том, кто должен управлять ареной, которая была в центре внимания на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2016. После нее стадионом никто не занимался, и он стал приходить в упадок. Формально арена принадлежит штату Рио-де-Жанейро, который оказался в кризисе.