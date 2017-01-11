«Манчестер Сити» может быть наказан за нарушения антидопинговых правил
Сегодня, 20:40 | Источник: thefa.com | Редакция: Сергей Иванов
Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила обвинения «Манчестер Сити» за нарушения антидопинговых правил. Клуб нарушил некоторые процедурные положения антидопингового кодекса, за что может быть наказан. Объяснения «Манчестер Сити» должен дать до 19 января, после чего ФА вынесет вердикт.
Ранее в центре внимания антидопинговых структур оказывался в том числе российский футбол.
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Месси они с детства на соматропин посадили, иначе его бы называли не пешеходом, а черепахой, тем более что от налогов он лихо голову прячет, аха-ха)
Интересно накажут ли шейхов по закону или нефтедоллар зарешает?)
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МАНЧЕСТЕР КРАСНЫЙ!