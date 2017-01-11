«Динамо» расстанется с рядом игроков с высокой зарплатой
Сегодня, 20:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила, что клуб намерен расстаться с рядом игроков, чтобы облегчить финансовое положение.
«Клуб намерен сократить платежную ведомость. Речь в первую очередь идет о заключенных достаточно давно дорогостоящих контрактах.
Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 миллионов рублей и долг перед основными кредиторами – ВТБ и Eflen Constructions.
Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу».
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