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«Динамо» расстанется с рядом игроков с высокой зарплатой

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М
Сегодня, 20:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила, что клуб намерен расстаться с рядом игроков, чтобы облегчить финансовое положение.

«Клуб намерен сократить платежную ведомость. Речь в первую очередь идет о заключенных достаточно давно дорогостоящих контрактах.

Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 миллионов рублей и долг перед основными кредиторами – ВТБ и Eflen Constructions.

Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу».

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