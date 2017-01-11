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Гаджибеков покинул «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Анжи, Гаджибеков Али
Сегодня, 20:48 | Источник: Твиттер ФК "Анжи" | Редакция: Сергей Иванов

Сменивший кадровую политику «Анжи» объявил о расставании с защитником Али Гаджибековым. Соглашение между сторонами расторгнуто по обоюдному согласию. Клуб пожелал Гаджибекову удачи в дальнейшей карьере.

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