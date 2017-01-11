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Ле Грэт: «Нужно расширить число участников чемпионатов мира из Африки и Азии»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Заграница: мнение
Сегодня, 20:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэт поддержал решение ФИФА расширить число участников чемпионатов мира до 48 сборных.

«Африканский футбол силен. Считаете, что сейчас на чемпионатах мира достаточно африканских команд? Я думаю, что нет. Увеличим число команд из Африки, из Азии, где футбол развивается. Это решение ФИФА даст возможность большему числу стран участвовать в турнире. Это щедрое решение. И не только по экономическим причинам».

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