Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты»

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау прокомментировал ситуацию с финансовыми требованиями Лионеля Месси по новому контракту.

«Это вопрос, к решению которого нужно подходить с холодной головой и здравым смыслом. Клуб не может тратить 70 процентов бюджета только на зарплаты. Поэтому нужно решить этот вопрос грамотно. Хочется увеличить доходы, как это предусмотрено в нашем стратегическом плане. Но нужно расставлять приоритеты».