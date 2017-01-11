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Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 21:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау прокомментировал ситуацию с финансовыми требованиями Лионеля Месси по новому контракту.

«Это вопрос, к решению которого нужно подходить с холодной головой и здравым смыслом. Клуб не может тратить 70 процентов бюджета только на зарплаты. Поэтому нужно решить этот вопрос грамотно. Хочется увеличить доходы, как это предусмотрено в нашем стратегическом плане. Но нужно расставлять приоритеты».

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