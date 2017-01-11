Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты»
Сегодня, 21:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау прокомментировал ситуацию с финансовыми требованиями Лионеля Месси по новому контракту.
«Это вопрос, к решению которого нужно подходить с холодной головой и здравым смыслом. Клуб не может тратить 70 процентов бюджета только на зарплаты. Поэтому нужно решить этот вопрос грамотно. Хочется увеличить доходы, как это предусмотрено в нашем стратегическом плане. Но нужно расставлять приоритеты».
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Вся суть твоих комментов. Больше можно ничего не добалять. Смысловая нагрузка от этого не меняется.
Месси хотя бы тащит команду, без него бы вылетели уже из Кубка Испании.
В отличии от некоторых, кого берегут от Севильи ради очередной Осасуны.
И уж ему первому должны поднять зп, за счет урезания у Неймара и Энрике.
Вот уж действительно, "расставили приоритеты".
Если бы не Месси, то уже потеряли бы шансы в Кубке Короля и Вильяррелу влетели.
Разумные люди с Иньестой и Месси в первую очередь подписали бы, а уж потом...