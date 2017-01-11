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«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Матч: СаутгемптонСаутгемптон1 : 0ЛиверпульЛиверпуль
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ливерпуля» на первый полуфинальный матч Кубка Лиги.

«Саутгемптон»: Форстер, Йошида, Бертран, Седрик, ван Дейк, Дэвис, Тадич, Ромеу, Класи, Редмонд, Родригес.
Запас: Симс, Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стефенс, МакКуин, Льюис.

«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум, Лейва, Лаллана, Джан, Старридж, Фирмино.
Запас: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.

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