«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ливерпуля» на первый полуфинальный матч Кубка Лиги.

«Саутгемптон»: Форстер, Йошида, Бертран, Седрик, ван Дейк, Дэвис, Тадич, Ромеу, Класи, Редмонд, Родригес.

Запас: Симс, Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стефенс, МакКуин, Льюис.

«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум, Лейва, Лаллана, Джан, Старридж, Фирмино.

Запас: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл Сити».