«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: стартовые составы
Закончился первый тайм
Сегодня, 22:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ливерпуля» на первый полуфинальный матч Кубка Лиги.
«Саутгемптон»: Форстер, Йошида, Бертран, Седрик, ван Дейк, Дэвис, Тадич, Ромеу, Класи, Редмонд, Родригес.
Запас: Симс, Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стефенс, МакКуин, Льюис.
«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум, Лейва, Лаллана, Джан, Старридж, Фирмино.
Запас: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл Сити».
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