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Новый контракт Боккетти со «Спартаком» будет рассчитан до 2021 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 22:39 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти согласовал с клубом новый контракт. В ближайшие дни официально будет объявлено о продлении договора. Ожидается, что он будет рассчитан до 2021 года.

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