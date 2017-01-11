Новый контракт Боккетти со «Спартаком» будет рассчитан до 2021 года
Сегодня, 22:39 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти согласовал с клубом новый контракт. В ближайшие дни официально будет объявлено о продлении договора. Ожидается, что он будет рассчитан до 2021 года.
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Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России: 2007, 2010, 2012, 2015
Обладатель Кубка России : 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России : 2008, 2011, 2015, 2016
Боккетти в Спартаке:
Обладатель Суперкубка УЕФА: 000
Обладатель Кубка УЕФА: 000
Чемпион России: 000
Обладатель Кубка России : 000
Обладатель Суперкубка России : 000
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России: 2007, 2010, 2012, 2015
Обладатель Кубка России : 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России : 2008, 2011, 2015, 2016
Боккетти в Спартаке:
Обладатель Суперкубка УЕФА: 000
Обладатель Кубка УЕФА: 000
Чемпион России: 000
Обладатель Кубка России : 000
Обладатель Суперкубка России : 000
Или ты думаешь чушки приятно пахнут? :)
теперь то ты понимаешь кто и где шлак???? и кого надо в казахстан??
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России: 2007, 2010, 2012, 2015
Обладатель Кубка России : 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России : 2008, 2011, 2015, 2016
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По спартаковским меркам это шлак?
Тогда что же сия вообще сам спартак?
тренировок--4678
двухсторонок- 2414
игр-67
обедов---7854
ужинов---4839
Он тут на днях ляпнул, что Миланов курит в сторонке по сравнению с Поповым :)
При этом Миланов на 5 лет моложе и по 2 раза становился чемпионом Болгарии и России в отличии от Попова :)
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
Обладатель Кубка УЕФА: 2008
Чемпион России: 2007, 2010, 2012, 2015
Обладатель Кубка России : 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России : 2008, 2011, 2015, 2016
Боккетти в Спартаке:
Обладатель Суперкубка УЕФА: 000
Обладатель Кубка УЕФА: 000
Чемпион России: 000
Обладатель Кубка России : 000
Обладатель Суперкубка России : 000