Виллаш-Боаш: «Конечно, российский футбол лучше китайского»
Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своем переходе в Китай после работы в «Зените».
«Я грустил, когда покинул „Зенит“. Думаю, я всегда буду скучать по городу и особенно по команде. Для меня этот период стал хорошим опытом, это были отличные два с половиной года. Передо мной стоял выбор продолжать работать, или вернуться к семье. Я пообещал своей жене не работать год, но не смог выполнить обещания… Я только шесть месяцев провел с семьей, а потом пришло предложение из Китая, и я согласился. Но, конечно, время в „Зените“ я никогда не забуду. До сих пор общаюсь с несколькими игроками команды, держу связь с президентом Дюковым. У меня остались хорошие воспоминания о клубе. О том, как приветливы все были ко мне. „Зенит“ всегда останется в моем сердце.
Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше».
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Я навсегда запомнил слова о Рауле.
..."Рауль не продаётся никому и никогда" Как отрезали.
Такие слова всегда греют душу,за кого бы ты не переживал и не болел.
Совершенно не осуждаю всех кто перешёл в Китай за деньгами.
Просто надо понять и простить.
У всех есть амбиции,планы,жёны,тёщи,долги,жажда наживы.
Нет,Бог им судья.
Их решение.Нам остаётся только сожалеть.
Вот Марадона не осудил Тевеса за переход в Китай
Гордая,сильная,бедная,с историей.
Таджик был не гастробайтером,а товарищем,украинцы и белорусы-вообще без разницы.
У меня десятки армян,грузин,азербайджанцев в друзьях.
И я их никогда не сдам.
Ты сам впереди вагона побежал бы в Китай за такими деньгами
Вернемся к футболу. Я помню сборную Франции в 80-х. Не мог понять, Тигана же "черный"!!! Кого сейчас это удивит во Франции???
Я в России родился,если что,поэтому от всего этого далек)
И Стрельцов все сидел, бедолага.
Шар Титов облетал, красный флаг прославлял,
Но ведь не было лучшего флага!
Но ведь не было лучшего флага!
А как сегодня сыграют Китай-Россия и я не уверен.