Виллаш-Боаш: «Конечно, российский футбол лучше китайского»

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своем переходе в Китай после работы в «Зените».

«Я грустил, когда покинул „Зенит“. Думаю, я всегда буду скучать по городу и особенно по команде. Для меня этот период стал хорошим опытом, это были отличные два с половиной года. Передо мной стоял выбор продолжать работать, или вернуться к семье. Я пообещал своей жене не работать год, но не смог выполнить обещания… Я только шесть месяцев провел с семьей, а потом пришло предложение из Китая, и я согласился. Но, конечно, время в „Зените“ я никогда не забуду. До сих пор общаюсь с несколькими игроками команды, держу связь с президентом Дюковым. У меня остались хорошие воспоминания о клубе. О том, как приветливы все были ко мне. „Зенит“ всегда останется в моем сердце.

Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше».