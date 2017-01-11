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«Реал Сосьедад» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании

Матч: ВильярреалВильярреал1 : 1Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В ответном матче Кубка Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и вылетел из турнира по сумме двух встреч (2:4).

Вильярреал, стадион «Эль Мадригал»

«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» - 1:1 (1:1)
Голы: Р. Сориано 45 – Ойарзабаль 15.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Рукавина, Хауме, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б. Сориано, Р. Сориано (Тригерос 78), Самуэль Кастильехо (Хонатан дос Сантос 69), Эрнандес, Сансоне, Борре (Пато 61).
Главный тренер: Фран Эскриба.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Берчиче, Мартинес, Сальдуа, Элустондо, Хаби Прието, Каналес (Гранеро 72), Сурутуса (Гастаньяга 84), Ильярраменди, Ойарзабаль, Виллиан Жозе (Хуанми 46).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

Предупреждения: Виллиан Жозе 18, Самуэль Кастильехо 21, Борре 34, Виктор Руис 70, Хуанми 70, Ильярраменди 86, Гастаньяга 90+3. 
Удаление: Сансоне 89. 

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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