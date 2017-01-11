Халк: «Витсель советовался со мной перед переходом в Китай»

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк признался, что скучает по «Зениту», и рассказал, что Аксель Витсель перед переездом в Китай спрашивал его совета.

«Я провел незабываемые годы с „Зенитом“. Мы выиграли несколько титулов, и я также вырос как игрок. Многому научился. Я скучаю по России, у меня осталось много друзей в Санкт-Петербурге. Всегда буду болеть и переживать за „Зенит“.

Мы постоянно на связи с Акселем и, конечно же, он спрашивал моего совета ехать в Китай или нет. Я очень рад, что он согласился. Еще одним высококлассным игроком в Китае станет больше».