Халк: «Витсель советовался со мной перед переходом в Китай»
Сегодня, 22:58 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Сергей Иванов
Форвард «Шанхай СИПГ» Халк признался, что скучает по «Зениту», и рассказал, что Аксель Витсель перед переездом в Китай спрашивал его совета.
«Я провел незабываемые годы с „Зенитом“. Мы выиграли несколько титулов, и я также вырос как игрок. Многому научился. Я скучаю по России, у меня осталось много друзей в Санкт-Петербурге. Всегда буду болеть и переживать за „Зенит“.
Мы постоянно на связи с Акселем и, конечно же, он спрашивал моего совета ехать в Китай или нет. Я очень рад, что он согласился. Еще одним высококлассным игроком в Китае станет больше».
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насчет данни согласен на 100%
А вот Витсель - это откровенно средний игрок. Денисов в Зените выглядел на порядок лучше.
Витселю 27 лет.
По Витселю, пожалуй, соглашусь - и в сам деле закат карьеры (и никак не в силу возраста).
А вот Оскара искренне жаль - попылил бы ещё в Европе.
http://www.soccer.ru/news/954158.shtml - разумный переход в Китай на закате карьеры футболиста ради заработка.
За титулами собраться-только подпоясаться.
Халк и Витсель след в России оставили.
Обоим-уважение.Что хотели-получили и частичку мастерства отдали.
Дело прошлое-нормальные ребята.
это вам не пачками брать кариоку-моцарта-маркао-веллитон-алекс--робсон--мойзес-ибсон---теперь луис адриано + бонус деми зеув.
а титулов то все равно нету.
Оскару карьеру загубил, Витселю загубил. кто следующий? )