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Халк: «Витсель советовался со мной перед переходом в Китай»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Витсель Аксель, Халк
Сегодня, 22:58 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Сергей Иванов

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк признался, что скучает по «Зениту», и рассказал, что Аксель Витсель перед переездом в Китай спрашивал его совета.

«Я провел незабываемые годы с „Зенитом“. Мы выиграли несколько титулов, и я также вырос как игрок. Многому научился. Я скучаю по России, у меня осталось много друзей в Санкт-Петербурге. Всегда буду болеть и переживать за „Зенит“.

Мы постоянно на связи с Акселем и, конечно же, он спрашивал моего совета ехать в Китай или нет. Я очень рад, что он согласился. Еще одним высококлассным игроком в Китае станет больше».

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