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Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Боруссия Д, Тухель Томас
Сегодня, 23:26 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что с ним планируется продлить контракт.

«Надеюсь, в клубе учтут тот факт, что я очень плохо веду переговоры. Сейчас я спокоен по этому поводу. Как и всегда. Мы хотим финишировать в первой тройке Бундеслиги. Впереди много работы».

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