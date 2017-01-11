Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“»
Сегодня, 23:26 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что с ним планируется продлить контракт.
«Надеюсь, в клубе учтут тот факт, что я очень плохо веду переговоры. Сейчас я спокоен по этому поводу. Как и всегда. Мы хотим финишировать в первой тройке Бундеслиги. Впереди много работы».
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