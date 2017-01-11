Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что с ним планируется продлить контракт.

«Надеюсь, в клубе учтут тот факт, что я очень плохо веду переговоры. Сейчас я спокоен по этому поводу. Как и всегда. Мы хотим финишировать в первой тройке Бундеслиги. Впереди много работы».