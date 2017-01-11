Маури подписал контракт с «Брешией»
Вчера, 23:38 | Источник: ФК "Брешиа" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Стефано Маури подписал контракт с «Брешией», выступающей в Серии Б. 37-летний хавбек с лета оставался без клуба, когда ушел из «Лацио». Маури будет играть в «Брешии» под руководством Кристиана Брокки, с которым он играл в «Лацио» с 2008 по 2013 год.
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