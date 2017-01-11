Рейтинг@Mail.ru

Маури подписал контракт с «Брешией»

Соккер.Ру // Италия. Серия Б 2016/2017, Контракты, Брешиа, Маури Стефано
Вчера, 23:38 | Источник: ФК "Брешиа" | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник Стефано Маури подписал контракт с «Брешией», выступающей в Серии Б. 37-летний хавбек с лета оставался без клуба, когда ушел из «Лацио». Маури будет играть в «Брешии» под руководством Кристиана Брокки, с которым он играл в «Лацио» с 2008 по 2013 год.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:26 Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“» 0
22:39 Новый контракт Боккетти со «Спартаком» будет рассчитан до 2021 года 63
21:37 Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты» 73
20:48 Официально Гаджибеков покинул «Анжи» 19
16:14 Официально «Вильярреал» продлил Гаспара и Хауме Косту 1
15:36 Официально «Кельн» продлил контракты с тремя футболистами 1
13:28 Слухи Карвахаль очень близок к продлению контракта с «Реалом» 7
11:07 Официально ЦСКА расторг контракт с Цауней 124
10 января 2017
19:59 Официально Демикелис разорвал контракт с «Эспаньолом» 4
12:58 Узденов: «„Ростов“ продлил контракт с Эзатолахи» 8
все материалы по этой теме
Турниры