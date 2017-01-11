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Данни: «Завтра после 7-8 месяцев снова буду тренироваться с командой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Данни
Вчера, 23:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Зенита» Данни выразил радость по поводу скорого возвращения в игру после восстановления.

«Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы. Сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем».

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