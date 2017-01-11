«Анжи» интересен защитник «Тосно»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Тосно, Тетрашвили Гурам
Вчера, 23:45 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Анжи», который расстался с Али Гаджибековым, проявляет интерес к игроку «Тосно» Гураму Тетрашвили. Новый наставник «Анжи» Александр Григорян хочет подписать защитника, с которым работал в «Луче-Энергии». Клубы уже ведут переговоры по трансферу.
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