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«Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче Кубка Италии

Матч: ЮвентусЮвентус3 : 2АталантаАталанта
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:42 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче Кубка Италии «Ювентус» обыграл дома «Аталанту» со счетом 3:2.

Турин, стадион «Ювентус»

«Ювентус» - «Аталанта» - 3:2 (2:0)
Голы: Дибала 22, Манджукич 34, Пьянич 75 (пен) – Конко 72, Латте Лат 81.

«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Пьянич (Бонуччи 82), Маркизио (Стураро 46), Ринкон, Асамоа, Эрнанес, Манджукич, Дибала (Пьяца 62).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Аталанта»: Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Д`Алессандро (Гомес 82), Куртич (Конко 46), Спинаццола, Грасси (Латте Лат 60), Фройлер, Петанья.
Главный тренер: Джанпьеро Гасперини.

Предупреждения: Грасси 29, Толои 64, Латте Лат 70, Фройлер 90+4. 

Судья: Джакомелли (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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