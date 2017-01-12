«Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче Кубка Италии
В матче Кубка Италии «Ювентус» обыграл дома «Аталанту» со счетом 3:2.
Турин, стадион «Ювентус»
«Ювентус» - «Аталанта» - 3:2 (2:0)
Голы: Дибала 22, Манджукич 34, Пьянич 75 (пен) – Конко 72, Латте Лат 81.
«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Пьянич (Бонуччи 82), Маркизио (Стураро 46), Ринкон, Асамоа, Эрнанес, Манджукич, Дибала (Пьяца 62).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Аталанта»: Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Д`Алессандро (Гомес 82), Куртич (Конко 46), Спинаццола, Грасси (Латте Лат 60), Фройлер, Петанья.
Главный тренер: Джанпьеро Гасперини.
Предупреждения: Грасси 29, Толои 64, Латте Лат 70, Фройлер 90+4.
Судья: Джакомелли (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Всех с победой господа! И удачи нам, побольше удачи)