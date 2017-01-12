Суарес забил сотый мяч в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче Кубка Испании с «Атлетиком» забил юбилейный гол за каталонцев. Он забил сотый мяч в составе «Барселоны». Чаще всего уругваец забивал с правой ноги – 71 раз. 97 голов он забил из пределов штрафной. Больше всех голевых передач ему выдал Лионель Месси – 19.