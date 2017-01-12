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Титов: «Забивай один мяч АЕКу – и мы с Аленичевым еще работали бы в „Спартаке“»

Матч: СпартакСпартак0 : 1АЕКАЕК
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: мнение, Титов Егор, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 01:16 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением об ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором красно-белые проиграли АЕКу (0:1) и лишились шансов пройти в следующую стадию турнира:

«Что случилось в ответном матче с АЕК? Индивидуальные ошибки. Исключительно они привели к поражению. В первом матче, на дикой жаре, мы могли победить, были моменты у Зе Луиша и Зобнина. Забивай хотя бы один мяч – и сейчас мы еще работали бы в „Спартаке“.

Команду-то готовил штаб Аленичева. Массимо появился уже на последнем сборе. Люди были готовы физически, бежали, что и подтвердилось по ходу чемпионата, когда победы вырывались в концовке».

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