Антон Миранчук получил травму стопы во время тренировки

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму стопы в ходе тренировки. В ближайшее время игрок вылетит в Рим, где ему будет проведена операция. Ориентировочный срок восстановления составляет 1-1.5 месяца.

Напомним, что первый сбор «Локо» проходит в Испании с 10 января и завершится 23 числа. Недавно стало известно, что клуб решил перенести свой третий сбор из Турции в Испанию.