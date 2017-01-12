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Антон Миранчук получил травму стопы во время тренировки

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: травмы игроков, Локомотив М, Миранчук Антон
Сегодня, 01:31 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму стопы в ходе тренировки. В ближайшее время игрок вылетит в Рим, где ему будет проведена операция. Ориентировочный срок восстановления составляет 1-1.5 месяца.

Напомним, что первый сбор «Локо» проходит в Испании с 10 января и завершится 23 числа. Недавно стало известно, что клуб решил перенести свой третий сбор из Турции в Испанию.

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