Антон Миранчук получил травму стопы во время тренировки
Сегодня, 01:31 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму стопы в ходе тренировки. В ближайшее время игрок вылетит в Рим, где ему будет проведена операция. Ориентировочный срок восстановления составляет 1-1.5 месяца.
Напомним, что первый сбор «Локо» проходит в Испании с 10 января и завершится 23 числа. Недавно стало известно, что клуб решил перенести свой третий сбор из Турции в Испанию.
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