Аллегри: «Такие матчи делают „Ювентус“ лучше»
Сегодня, 01:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Аталантой» (3:2):
«К сожалению, мы отчасти перестали играть, и в концовке встречи был большой риск пропустить третий мяч в наши ворота. Это сделало бы нашу задачу пройти в следующий раунд намного сложнее, так как „Аталанта“ обрела уверенность и понеслась вперед.
Такие матчи делают нас лучше, потому что мы должны научиться тому, что игра продолжается до финального свистка, и мы должны избегать этих ошибок в будущем».
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