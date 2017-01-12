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Аллегри: «Такие матчи делают „Ювентус“ лучше»

Матч: ЮвентусЮвентус3 : 2АталантаАталанта
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 01:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Аталантой» (3:2):

«К сожалению, мы отчасти перестали играть, и в концовке встречи был большой риск пропустить третий мяч в наши ворота. Это сделало бы нашу задачу пройти в следующий раунд намного сложнее, так как „Аталанта“ обрела уверенность и понеслась вперед.

Такие матчи делают нас лучше, потому что мы должны научиться тому, что игра продолжается до финального свистка, и мы должны избегать этих ошибок в будущем».

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