Аллегри: «Такие матчи делают „Ювентус“ лучше»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Аталантой» (3:2):

«К сожалению, мы отчасти перестали играть, и в концовке встречи был большой риск пропустить третий мяч в наши ворота. Это сделало бы нашу задачу пройти в следующий раунд намного сложнее, так как „Аталанта“ обрела уверенность и понеслась вперед.

Такие матчи делают нас лучше, потому что мы должны научиться тому, что игра продолжается до финального свистка, и мы должны избегать этих ошибок в будущем».