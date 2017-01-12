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Бельфодиль близок к переходу в «Эвертон» за 10 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Стандард, Бельфодиль Исхак
Сегодня, 02:03 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий бельгийского «Стандарда» и сборной Алжира Исхак Бельфодиль может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Согласно источнику, руководство английского клуба согласилось отдать за 24-летнего форварда £ 10.4 млн.

В текущем сезоне на счету алжирца числится 10 голов за 21 матч.

Напомним, что в ближайшее время состав «ирисок» должен пополнить хавбек МЮ Морган Шнейдерлин.

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