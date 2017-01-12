Бельфодиль близок к переходу в «Эвертон» за 10 млн фунтов

Нападающий бельгийского «Стандарда» и сборной Алжира Исхак Бельфодиль может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Согласно источнику, руководство английского клуба согласилось отдать за 24-летнего форварда £ 10.4 млн.

В текущем сезоне на счету алжирца числится 10 голов за 21 матч.

Напомним, что в ближайшее время состав «ирисок» должен пополнить хавбек МЮ Морган Шнейдерлин.