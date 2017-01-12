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Витсель: «Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и в Китае, и в России»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: игроки, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Витсель Аксель
Сегодня, 02:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель в очередной раз ответил на критику по поводу его перехода в китайский «Тяньцзинь Сунцзян»:

«Люди могут писать или говорить все, что захотят – я привык быть в центре внимания.

Переход в Китай был также выбором образа жизни. Я уверен, что это будет полезный опыт для меня и моей семьи. Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и в Китае, и в России».

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