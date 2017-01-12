Клопп: «„Ливерпуль“ плохо отреагировал на пропущенный гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог первого полуфинального матча Кубка Лиги с «Саутгемптоном», который завершился минимальной победой «святых» (1:0):

«Начало встречи мы провели так же, как и всегда, но реакция на пропущенный гол была плохой. Мы потеряли счет времени, действовали недостаточно компактно. Изменилось почти все, и это не есть хорошо. Мы принимали неправильные решения, мы можем играть намного лучше. Это кубковая игра, и в выездном матче нет ничего страшного в пропущенном голе, но на него нужно реагировать.

У них были серьезные шансы забить нам еще, Кариусу пришлось спасать нас несколько раз. „Саутгемптон“ заслужил эту победу, но только в одном тайме, так что все хорошо».