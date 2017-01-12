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Клопп: «„Ливерпуль“ плохо отреагировал на пропущенный гол»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон1 : 0ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: тренеры, Клопп Юрген
Сегодня, 02:54 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог первого полуфинального матча Кубка Лиги с «Саутгемптоном», который завершился минимальной победой «святых» (1:0):

«Начало встречи мы провели так же, как и всегда, но реакция на пропущенный гол была плохой. Мы потеряли счет времени, действовали недостаточно компактно. Изменилось почти все, и это не есть хорошо. Мы принимали неправильные решения, мы можем играть намного лучше. Это кубковая игра, и в выездном матче нет ничего страшного в пропущенном голе, но на него нужно реагировать.

У них были серьезные шансы забить нам еще, Кариусу пришлось спасать нас несколько раз. „Саутгемптон“ заслужил эту победу, но только в одном тайме, так что все хорошо».

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