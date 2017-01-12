Сайт МЮ – самый посещаемый среди клубов мира, сайт «Зенита» – 18-й в рейтинге

По информации из годового отчета УЕФА, сайт петербургского «Зенита» занимает 18-е место в мире по посещаемости среди официальных веб-порталов футбольных клубов. Лидером рейтинга является сайт «Манчестер Юнайтед». В течение прошлого сезона на официальный сайт «красных дьяволов» ежемесячно заходили почти 8,5 млн человек.

На втором месте расположился сайт лондонского «Арсенала», слегка отставший по количеству посетителей. Замыкает тройку лидеров сайт «Ливерпуля», на который в среднем заходили чуть менее 8 млн посетителей за месяц. Далее следуют сайты мадридского «Реала» (чуть более 7 млн посетителей в месяц) и «Барселоны» (чуть более 6 млн).

Стоит отметить, что веб-ресурс «Динамо» Киев занял 8-ую строчку рейтинга. На 13-м месте находится сайт действующего чемпиона АПЛ «Лестер Сити».