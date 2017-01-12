Дибала: «„Барселона“ или „Реал“? Мне хорошо в „Ювентусе“»
Сегодня, 03:31 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны испанских грандов – «Реала» и «Барселоны»:
«„Барселона“ или „Реал“? Мне не делали предложений. Для меня нет никаких проблем с возобновлением контракта. Мне хорошо в „Ювентусе“, мой агент скоро прибудет в Турин для того, чтобы продлить соглашение. Арриго Сакки посоветовал Флорентино Пересу подписать меня? Я думаю только о „Ювентусе“».
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