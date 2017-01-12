Титов: «Обидно, что у штаба Карреры есть полный карт-бланш, которого у нас не было»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов посетовал на то, что во время работы в тренерском штабе красно-белых у него и у экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева были «связаны руки»:

«Нам было сказано: „Вы отвечаете за спортивную составляющую. Кто есть, с теми и работаете“. Очень обидно, что сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было.

Что дал приход Карреры? Эмоции. Его большая заслуга – перестроения в обороне. Но в плане „физики“ „Спартак“ к сезону готовили Нойя и Саматов».