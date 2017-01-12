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Энрике: «Мы были гораздо сильнее „Атлетика“»

Матч: БарселонаБарселона3 : 1АтлетикАтлетик
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Энрике Луис
Сегодня, 04:36 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен выступлением своей команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (3:1):

«Я восхищен игрой, которую продемонстрировали наши футболисты за время этого противостояния. Мы были гораздо сильнее. Мы хорошо вели игру, они забили нам, использовав свой единственный момент в матче, но мои игроки знали, как справиться с этим.

Теперь мы должны продолжить ковать победы, чтобы восстановить доверие к нашей игре».

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