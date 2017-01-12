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Будковский: «Вместо „Анжи“ поеду на сборы с „Шахтёром“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Анжи, Шахтер Дн, Будковский Филипп
Сегодня, 04:48 | Источник: matchday.ua | Редакция: Павел Молочный

Украинский форвард Филипп Будковский, осенью на правах аренды выступавший за махачкалинский «Анжи», сообщил, что начнет подготовку к весенней части сезона вместе с донецким «Шахтёром»:

«С „Анжи“ в итоге на сборы не поехал. На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с „Шахтёром“».

12 января игроки «Шахтёра» выходят из отпуска и в течение двух дней пройдут медосмотр в Киеве. 14 января «горняки» вылетают на сбор в Испанию, где к команде присоединятся легионеры.

Напомним, что 24-летним украинцем интересовался турецкий «Бешикташ».

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