Будковский: «Вместо „Анжи“ поеду на сборы с „Шахтёром“»

Украинский форвард Филипп Будковский, осенью на правах аренды выступавший за махачкалинский «Анжи», сообщил, что начнет подготовку к весенней части сезона вместе с донецким «Шахтёром»:

«С „Анжи“ в итоге на сборы не поехал. На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с „Шахтёром“».

12 января игроки «Шахтёра» выходят из отпуска и в течение двух дней пройдут медосмотр в Киеве. 14 января «горняки» вылетают на сбор в Испанию, где к команде присоединятся легионеры.

Напомним, что 24-летним украинцем интересовался турецкий «Бешикташ».