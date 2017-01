Месси догнал Кумана по количеству голов, забитых со штрафных за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (3:1) забил свой 26 мяч со штрафного в составе каталоснкой команды. По этому показателю он сравнялся с голландцем Рональдом Куманом.

Куман, ныне возглавляющий «Эвертон», поздравил аргентинца в своем «твиттере»:

«Лео Месси, поздравляю тебя с 26-м голом со штрафного. Остался еще один до нового рекорда».

Congratulations on scoring your 26th free kick goal @FCBarcelona tonight, Leo #Messi! One to go to break another record 😉 pic.twitter.com/eaoS5e1dR7

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 11 января 2017 г.