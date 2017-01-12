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Месси догнал Кумана по количеству голов, забитых со штрафных за «Барселону»

Матч: БарселонаБарселона3 : 1АтлетикАтлетик
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Месси Лионель, Куман Рональд
Сегодня, 06:24 | Источник: Soccer.Ru | Фото: Твиттер Рональда Кумана | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (3:1) забил свой 26 мяч со штрафного в составе каталоснкой команды. По этому показателю он сравнялся с голландцем Рональдом Куманом.

Куман, ныне возглавляющий «Эвертон», поздравил аргентинца в своем «твиттере»:

«Лео Месси, поздравляю тебя с 26-м голом со штрафного. Остался еще один до нового рекорда».

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