Голубев: «Ростову предстоит выполнить в этом году 80% работ к ЧМ-2018»
Сегодня, 06:38 | Источник: donland.ru | Редакция: Павел Молочный
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону в 2017 году предстоит выполнить 80% работ к чемпионату мира 2018 года:
«В 2017 году нужно будет выполнить 80 процентов мероприятий программы подготовки к чемпионату мира. Абсолютное большинство дел должно быть завершено в этом году. На следующую весну можно оставить разве что озеленение и покраску».
В 2017 году должны быть сданы в эксплуатацию стадион «Ростов Арена» и аэропорт «Платов». Город примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.
Напомним, недавно стало известно, что на достройку стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге выделили 2 млрд рублей.
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