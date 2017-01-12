Голубев: «Ростову предстоит выполнить в этом году 80% работ к ЧМ-2018»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону в 2017 году предстоит выполнить 80% работ к чемпионату мира 2018 года:

«В 2017 году нужно будет выполнить 80 процентов мероприятий программы подготовки к чемпионату мира. Абсолютное большинство дел должно быть завершено в этом году. На следующую весну можно оставить разве что озеленение и покраску».

В 2017 году должны быть сданы в эксплуатацию стадион «Ростов Арена» и аэропорт «Платов». Город примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Напомним, недавно стало известно, что на достройку стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге выделили 2 млрд рублей.