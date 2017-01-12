Эмери: «ПСЖ не собирается покупать кого-то ради самой покупки»
Сегодня, 06:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери после победы над «Метцем» (2:0) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги рассказал о трансферных планах клуба:
«Мы точно купим еще одного игрока, может быть, двух. Трансферный рынок очень сложный. Мы не хотим покупать кого-то ради самой покупки. Важно приобрести футболиста, который усилит команду».
Напомним, ранее сообщалось об интересе парижан к форварду «Бенфики» Жонасу.
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