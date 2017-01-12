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Маротта подтвердил интерес «Ювентуса» к защитнику «Шальке» Колашинацу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Шальке-04, Маротта Джузеппе, Колашинац Сеад, Эвра Патрис
Сегодня, 07:13 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе туринского клуба к защитнику «Шальке» Сеаду Колашинацу, который может стать заменой Патрису Эвра:

«Нам нравится Колашинац, он является одним из вариантов. Его контракт скоро истекает, и это дает нам возможность. Тем не менее, он находится под наблюдением других клубов. Мы оцениваем идею его подписания».

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