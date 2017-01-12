Маротта подтвердил интерес «Ювентуса» к защитнику «Шальке» Колашинацу

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе туринского клуба к защитнику «Шальке» Сеаду Колашинацу, который может стать заменой Патрису Эвра:

«Нам нравится Колашинац, он является одним из вариантов. Его контракт скоро истекает, и это дает нам возможность. Тем не менее, он находится под наблюдением других клубов. Мы оцениваем идею его подписания».