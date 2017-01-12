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Билья отклонил предложение из Китая, но может перебраться в США

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Хебей ЧФ, Лос-Анджелес Гэл, Билья Лукас
Сегодня, 07:52 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья отклонил щедрое предложение китайского клуба «Хебей Чайна Форчун», в котором 30-летнему игроку готовы были платить 10 млн евро в год.

Также источник сообщает, что агент хавбека вылетел в США на переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что Билья и «Лацио» близки к продлению контракта. В римском клубе аргентинцу предлагают ежегодную зарплату в 3 млн евро.

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