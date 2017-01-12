Игнатьев: «Сейчас игрокам „Локомотива“ главное добавить физически»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на сборе в Испании.

«В отпуске тренировался, но не на сто процентов. В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа – пока хватает.

Если хорошо работать, усталость всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу.

Нет ли желания повозиться с мячом? С мячом еще успеем – на втором сборе. Сейчас главное добавить физически».