Игнатьев: «Сейчас игрокам „Локомотива“ главное добавить физически»
Сегодня, 08:17 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на сборе в Испании.
«В отпуске тренировался, но не на сто процентов. В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа – пока хватает.
Если хорошо работать, усталость всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу.
Нет ли желания повозиться с мячом? С мячом еще успеем – на втором сборе. Сейчас главное добавить физически».
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