Агент: «Погребняк едет на сбор с „Динамо“»

Олег Артемов, агент нападающего “Динамо” Павла Погребняка, рассказал, что руководство клуба не выходило на игрока по вопросу расторжения контракта. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» разорвут соглашения со всеми высокооплачиваемыми футболистами.

«Новостей нет. “Динамо” не выходило на меня по поводу Погребняка. У Павла - действующий контракт с клубом, он едет с командой на сбор».