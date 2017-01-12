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Агент: «Погребняк едет на сбор с „Динамо“»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, Погребняк Павел
Сегодня, 08:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Олег Артемов, агент нападающего “Динамо” Павла Погребняка, рассказал, что руководство клуба не выходило на игрока по вопросу расторжения контракта. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» разорвут соглашения со всеми высокооплачиваемыми футболистами.

«Новостей нет. “Динамо” не выходило на меня по поводу Погребняка. У Павла - действующий контракт с клубом, он едет с командой на сбор».

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