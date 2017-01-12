Агент: «Погребняк едет на сбор с „Динамо“»
Сегодня, 08:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Олег Артемов, агент нападающего “Динамо” Павла Погребняка, рассказал, что руководство клуба не выходило на игрока по вопросу расторжения контракта. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» разорвут соглашения со всеми высокооплачиваемыми футболистами.
«Новостей нет. “Динамо” не выходило на меня по поводу Погребняка. У Павла - действующий контракт с клубом, он едет с командой на сбор».
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Вадим Багров
Уход Витселя породил разговоры, что клуб из Санкт-Петербурга не выводит своих звезд на уровень больших клубов. «Соккер.ру» проверяет теорию с помощью фактов.
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Когда-нибудь опубликуют конкретную фамилия того динамовского управленца, которая стоит в качестве подписи под контрактом Погребняка с Динамо?
Стране хочется знать имя этого удачливого белосинего суперменеджера.