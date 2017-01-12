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«Шахтер» хочет проводить все домашние матчи в Харькове

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Шахтер Дн
Сегодня, 09:03 | Источник: sportarena.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о намерениях клуба полностью переехать в Харьков. Ранее стало известно, что «горняки» проведут там свой домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты».

«На данном этапе мы заточены на Харькове и хотим по максимуму загрузить это город нашими играми. Не знаю, получится ли это у нас, но мы будем прилагать максимум усилий. Мы уже поняли это для себя.

Уверен, в Харькове меньше десяти тысяч на наших матчах не будет, а для нашего чемпионата уже даже 8 тысяч зрителей – это очень серьезный показатель. В прошлом году средний показатель посещаемости на наших матчах во Львове доходил до тысячи», — сказал Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, «Шахтер» был вынужден уехать из Донецка в 2014 году после начала военных действий, и в течение последних 2,5 лет команда играла на «Арене Львов».

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