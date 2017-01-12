Феллаини продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 09:24 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини продлил контракт с клубом до лета 2018 года. 29-летний бельгиец выступает за «дьяволов» с 2013 года, тогда он подписал договор по схеме «4+1». Четырехлетний срок соглашения истекал грядущим летом, но в клубе решили активировать опцию продления.
Напомним, Феллаини забил второй гол своей команды в недавнем матче Кубка Лиги с «Халлом» (2:0).
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