Феллаини продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини продлил контракт с клубом до лета 2018 года. 29-летний бельгиец выступает за «дьяволов» с 2013 года, тогда он подписал договор по схеме «4+1». Четырехлетний срок соглашения истекал грядущим летом, но в клубе решили активировать опцию продления.

Напомним, Феллаини забил второй гол своей команды в недавнем матче Кубка Лиги с «Халлом» (2:0).