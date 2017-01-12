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Титов: «Что тренировать „Реал“, когда там такие игроки?!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Реал, Титов Егор, Зидан Зинедин , Каррера Массимо
Сегодня, 09:33 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов оценил вклад нынешнего наставника команды Массимо Карреры в успехи клуба, приведя в пример «Реал» Зинедина Зидана.

«Результат все равно определяет набор классных исполнителей, он у „Спартака“ хороший. Сейчас все говорят – какой тренер Зидан! А что тренировать „Реал“, когда там такие игроки?! Там подбор исполнителей сумасшедший. Их просто надо правильно расставить, и главное, чтобы все поверили тренеру. Знаете, что еще сидит в головах у ребят: ага, приехал итальянец, значит, точно станет лучше».

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