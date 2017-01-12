Титов: «Что тренировать „Реал“, когда там такие игроки?!»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Реал, Титов Егор, Зидан Зинедин , Каррера Массимо
Сегодня, 09:33 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов оценил вклад нынешнего наставника команды Массимо Карреры в успехи клуба, приведя в пример «Реал» Зинедина Зидана.
«Результат все равно определяет набор классных исполнителей, он у „Спартака“ хороший. Сейчас все говорят – какой тренер Зидан! А что тренировать „Реал“, когда там такие игроки?! Там подбор исполнителей сумасшедший. Их просто надо правильно расставить, и главное, чтобы все поверили тренеру. Знаете, что еще сидит в головах у ребят: ага, приехал итальянец, значит, точно станет лучше».
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В футболе массам примеров, когда "сумасшедшие" игроки без тренера-пустое место.
Он просто не тренировался.
Ладно Жирков, но Егор был же хорошим умным футболистом. А оно видишь как оказывается..
Не очень приятное интервью(