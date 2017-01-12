Селюк: «Я готов дать „Томи“ бесплатно шесть молодых иностранцев»
Сегодня, 10:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Футбольный агент Дмитрий Селюк готов оказать помощь «Томи», которая столкнулась с финансовыми затруднениями.
«Я готов протянуть „Томи“ руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От „Томи“ требуется только обеспечение проживания и питания.
На данный момент обречённость томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого „Томь“ будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.
Таким образом, на примере „Томи“ можно показать путь развития бюджетных клубов».
Другие материалы по теме:
Вчера
10 января 2017
09 января 2017
Или войдите через
Пробники бесплатно.
Пробники бесплатно.
Албин: "Верните строителей на стадион "Батут""
Албин: "Верните строителей на стадион "Батут""
хороший подход и клубу хорошо и агент своих показывает на большом рынке,и игроку шанс.
Для Томи хороший вариант,если не вылетят то и деньги будут с трансляций с рфпл и тд в новом сезоне может и спонсора найдут.
Теперь у нас и рабовладельцы появились.
Албин: "Верните строителей на стадион "Батут""
Пробники бесплатно.