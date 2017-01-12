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Селюк: «Я готов дать „Томи“ бесплатно шесть молодых иностранцев»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Томь, Селюк Дмитрий
Сегодня, 10:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный агент Дмитрий Селюк готов оказать помощь «Томи», которая столкнулась с финансовыми затруднениями.

«Я готов протянуть „Томи“ руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От „Томи“ требуется только обеспечение проживания и питания. 

На данный момент обречённость томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого „Томь“ будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов. 

Таким образом, на примере „Томи“ можно показать путь развития бюджетных клубов».

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